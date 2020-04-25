Дерево "Текомелла волнистая" считается одним из родных деревьев на юге Азии.
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Иран и Катар обсудили создание инклюзивного правительства в Афганистане
Тегеран, 25 апреля. ИРНА — Министры иностранных дел Ирана и Катара Мохаммад Джавад Зариф и…
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Весна в деревне Секондж
В деревне Секондж, расположенной в 50 км к юго-востоку от города Керман наступила настоящая…
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Зариф поздравил мусульман с началом месяца Рамазан
Тегеран, 25 апреля. ИРНА — Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф поздравил мусульман…
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Сайт газеты "Иран" заблокировали из-за американских санкций
Тегеран, 25 апреля. ИРНА — Сайт иранской газеты "Иран" (iran-newspaper.com) был заблокирован…
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Возражение США, выделение Ирану кредита МВФ — нарушение права на здоровье
Тегеран, 25 апреля. ИРНА — Возражение со стороны США выделение Ирану кредит Международного…
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ЮНЕСКО должен пытаться отменить санкций США против Ирана
Тегеран, 25 апреля, ИРНА - Руководитель Центра международных отношений и школ за рубежом Ирана…
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Фильм иранского режиссёра получил приз на международном кинофестивале в США
Тегеран, 25 апреля. ИРНА — Картина иранского режиссера «Безвременно» получил приз на международном…
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В Иране число жертв коронавируса достигло 5650
Тегеран, 25 апреля. ИРНА — Число случаев заражения коронавирусом в Иране возросло на 89328,…
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Деревья "Текомелла волнистая" зацвели в иранском Бушере
Дерево "Текомелла волнистая" считается одним из родных деревьев на юге Азии.
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Рябков: в России встревожены угрозами США в адрес Ирана
Москва, 25 апреля. ИРНА — Москва встревожена риторикой Вашингтона в адрес Тегерана в связи…
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