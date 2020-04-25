25 апр. 2020 г., 14:30
Journalist ID: 2390
News Code: 83764015
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Деревья "Текомелла волнистая" зацвели в иранском Бушере

Дерево "Текомелла волнистая" считается одним из родных деревьев на юге Азии.

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