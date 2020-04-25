25 апр. 2020 г., 14:01
Journalist ID: 2390
News Code: 83763960
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Аисты вернулись в озеро Зеривар

Ежегодно в начале весны аисты-иммигранты возвращаются в озеро Зеривар вблизи города Мариван на западе Ирана.

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