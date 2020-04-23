23 апр. 2020 г., 14:09
Journalist ID: 2177
News Code: 83762096
0 Persons

В Иране введена в эксплуатацию линия по производству этанола

В четверг, 23 апреля в Тегеране ввели в эксплуатацию первая линия по производству биоэтанола с участием министра науки, исследований и технологий Мансура Голами.

Your Comment

You are replying to: .
2 + 15 =