22 апр. 2020 г., 22:03
Journalist ID: 2388
News Code: 83761451
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Искусство архитектуры в исторических объектах Казвина

Фотографии показывают искусство архитектуры в исторических объектах иранского Казвина.

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