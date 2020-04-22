Фотографии показывают искусство архитектуры в исторических объектах иранского Казвина.
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Иран призвал Всемирную организацию здравоохранения противостоять санкциям
Тегеран, 22 апреля, ИРНА - Министр здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана…
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Производство алюминия в Иране увеличилось на 63 процента
Тегеран, 22 апреля, ИРНА - Министр промышленности, рудников и торговли, ссылаясь на 63-процентое…
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В прошлом году в Мазандаране было привлечено 18 млн. долларов иностранных инвестиций
Сари, 22 апреля, ИРНА - Заместитель губернатора иранского Мазандарана по экономическим вопросам…
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Заражение коронавирусом в Иране снизилось до 53% в день
Тегеран, 22 апреля, ИРНА - Министр здравоохранения, лечения и медицинского образования Саид…
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Искусство архитектуры в исторических объектах Казвина
Фотографии показывают искусство архитектуры в исторических объектах иранского Казвина.
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Рухани: торговля между Ираном и Турцией должна продолжаться
Тегеран, 22 апреля, ИРНА - Президент Ирана Хасан Рухани подчеркнул необходимость работать над…
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Страны-гаранты подчеркнули необходимость продолжения консультаций
Тегеран, 22 апреля, ИРНА - Министры иностранных дел Ирана, России и Турции подчеркнули необходимость…
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Посол Ирана: уход США из региона - это общее требование народа
Нью-Йорк, 22 апреля, ИРНА - Ссылаясь на Ормузскую мирную инициативу, постоянный представитель…
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Аракчи призвал международное сообщество противостоять санкциям США
Тегеран, 22 апреля, ИРНА - Заместитель министра иностранных дел Аббас Аракчи подчеркнул необходимост…
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101 иранский заключенный переведен из Грузии в страну
Баку, 22 апреля, ИРНА - Благодаря усилиям и преследованиям Посольства Исламской Республики…
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