22 апр. 2020 г., 14:52
Journalist ID: 2388
News Code: 83760966
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Сбор клубники в Мазандаране, на севере Ирана

Сбор урожая клубники начался в городе Бахнамир, Баболсар, провинция Мазандаран.

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