22 апр. 2020 г., 11:46
Journalist ID: 2388
News Code: 83760514
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Проявление весенней природы в иранском Хамедане

Одновременно с приходом Ордибехешта, второго месяца весны по иранскому календарю, природа возродилась и появление красивых цветов на деревьях Хамедана показало красоту природы.

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