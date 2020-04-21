В горах Шаху на юго-западе провинции Курдистан наступила настоящая весна. Гора Шаху является самой высокой в провинции – высотой более 330 метров.
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Рухани призвал ЕС внести свой вклад в отмену антииранских санкций США
Тегеран, 21 апреля. ИРНА — Европейский Союз и Испания должны внести свой вклад в отмену санкций…
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Рухани и Путин провели телефонные переговоры
Тегеран, 21 апреля. ИРНА — Президенты Ирана Хасан Рухани и России Хасан Рухани и Владимир Путин…
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Настоящая весна в горах Шаху
В горах Шаху на юго-западе провинции Курдистан наступила настоящая весна. Гора Шаху является…
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Ирландия призвал снять с Ирана санкции, мешающие бороться с COVID-19
Лондон, 21 апреля. ИРНА — Министр иностранных дел Ирландии Саймон Ковни Ирландии выразил солидарност…
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Иранские ученые предупредили о двойном Заражении гриппом и коронавирусом
Тегеран, 21 апреля. ИРНА — Одновременная инфицирования сезонным гриппом и новым типом коронавируса…
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Симфонический оркестр Тегерана пригласил музыкантов провести домашний концерт
Тегеран, 21 апреля. ИРНА — Симфонический оркестр Тегерана пригласил музыкантов со всего мира…
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Экономика Ирана адаптировалась к снижению цен на нефть
Тегеран, 21 апреля. ИРНА — Ирану удалось успешно адаптироваться к условиям устранения доли…
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Односторонние санкции США наносят колоссальный ущерб Ирану, Сирии и КНДР
Москва, 21 апреля. ИРНА — Односторонние санкции в обход СБ ООН наносят колоссальный ущерб Ирану,…
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В Иране число жертв коронавируса достигло 5297 человек
Тегеран, 21 апреля. ИРНА — Число случаев заражения коронавирусом в Иране возросло на 84802,…
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Фестиваль тюльпанов в Араке
Ежегодно с началом весны в городе Арак начинается Роскошное цветение на улицах. Фестиваль тюльпанов…
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