21 апр. 2020 г., 18:07
Journalist ID: 2177
News Code: 83759811
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Настоящая весна в горах Шаху

В горах Шаху на юго-западе провинции Курдистан наступила настоящая весна. Гора Шаху является самой высокой в провинции – высотой более 330 метров.

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