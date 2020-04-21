21 апр. 2020 г., 14:43
Journalist ID: 2177
News Code: 83759479
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Фестиваль тюльпанов в Араке

Ежегодно с началом весны в городе Арак начинается Роскошное цветение на улицах. Фестиваль тюльпанов в Араке обычно продлиться 4 недели.

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