С наступлением весны на полях города Бехабад в провинции Йезд растет много красных цветов.
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Симфонический оркестр Тегерана пригласил музыкантов провести домашний концерт
Тегеран, 21 апреля. ИРНА — Симфонический оркестр Тегерана пригласил музыкантов со всего мира…
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Экономика Ирана адаптировалась к снижению цен на нефть
Тегеран, 21 апреля. ИРНА — Ирану удалось успешно адаптироваться к условиям устранения доли…
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Односторонние санкции США наносят колоссальный ущерб Ирану, Сирии и КНДР
Москва, 21 апреля. ИРНА — Односторонние санкции в обход СБ ООН наносят колоссальный ущерб Ирану,…
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В Иране число жертв коронавируса достигло 5297 человек
Тегеран, 21 апреля. ИРНА — Число случаев заражения коронавирусом в Иране возросло на 84802,…
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Фестиваль тюльпанов в Араке
Ежегодно с началом весны в городе Арак начинается Роскошное цветение на улицах. Фестиваль тюльпанов…
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Выдача лицензий на промышленное предприятие выросла на 14,2% в Иране
Тегеран, 21 апреля, ИРНА – Согласно данным министерства промышленности, рудников и торговли…
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12 научных семинаров с участием Узбекистана и Казахстана пройдут в Иране
Тегеран, 21 апреля, ИРНА - Университет имени Алламе Табатабаи в сотрудничестве с вузами из…
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Временное освобождение Назанина Загари продлится до 20 мая
Тегеран, 21 апреля, ИРНА – Адвокат осуждённой британкой иранского происхождения Назанина Загари-Рэтк…
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Маковые поля в провинции Йезд
С наступлением весны на полях города Бехабад в провинции Йезд растет много красных цветов.
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Иран и Ирак обсудили возможность совместного производства лекарственных препаратов
Багдад, 21 апреля. ИРНА — Министр здравоохранения Ирака Джафар Алави во время встречи с послом…
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