21 апр. 2020 г., 11:48
Journalist ID: 2177
News Code: 83759071
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Маковые поля в провинции Йезд

С наступлением весны на полях города Бехабад в провинции Йезд растет много красных цветов.

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