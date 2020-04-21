21 апр. 2020 г., 10:23
Journalist ID: 2177
News Code: 83758891
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Выращивание томатов в теплицах города Хаш

В городе Хаш на юго-востоке Ирана основная тепличная культура — томат, который выращивается в основном на экспорт.

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