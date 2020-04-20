20 апр. 2020 г., 15:08
Journalist ID: 2177
News Code: 83757929
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Яблони в цвету

В садах деревни Занджиран начали цвести яблони. Деревня Занджиран расположена в 65 км к юго-западу от Шираза.

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