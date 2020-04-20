20 апр. 2020 г., 11:52
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News Code: 83757690
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День памяти Саади в Иране

День памяти великого персидского поэта великого мастера слова Абу Абдуллах Мушрифаддин ибн Муслихиддин, известного под именем Саади Ширази объявленный ЮНЕСКО, отмечается 1-е Ордибехешта (20 апреля) по солнечному календарю в Иране.

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