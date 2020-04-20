20 апр. 2020 г., 11:35
Journalist ID: 2177
News Code: 83757653
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Поле тюльпанов в иранском Чехармехаль и Бахтиари

Рябчик – по-персидски лале-важгун («перевернутый тюльпан») или слезы Марьям» – известный и очень красивый цветок, который встречается в разных частях Ирана, в том числе и провинции Чехармехаль и Бахтиари.

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