Рябчик – по-персидски лале-важгун («перевернутый тюльпан») или слезы Марьям» – известный и очень красивый цветок, который встречается в разных частях Ирана, в том числе и провинции Чехармехаль и Бахтиари.
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В Иране число случаев заражения коронавирусом превысило 83 тыс.
Тегеран, 20 апреля. ИРНА — Число случаев заражения коронавирусом в Иране возросло на 83505,…
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Объем экспорта из провинции Исфахан составил 2 млрд. 640 млн. долларов
Исфахан, 20 апреля, ИРНА – Глава организации промышленности, рудников и торговли провинции…
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Незаконное присутствие США является главной причиной нестабильности и отсутствия безопасности в регионе
Тегеран, 20 апреля. ИРНА — Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави назвал присутствие…
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Зариф прибыл в Дамаск с визитом
Тегеран, 20 апреля, ИРНА – Глава МИД ИРИ Мохаммад Джавад Зариф в понедельник прибыл с визитом…
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День памяти Саади в Иране
День памяти великого персидского поэта великого мастера слова Абу Абдуллах Мушрифаддин ибн…
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Поле тюльпанов в иранском Чехармехаль и Бахтиари
Рябчик – по-персидски лале-важгун («перевернутый тюльпан») или слезы Марьям» – известный и…
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В Иране отмечают День памяти Саади Ширази
Тегеран, 20 апреля. ИРНА — День памяти великого персидского поэта и гуманиста Саади Ширази…
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В Иране заявили о проведении 15 тыс. тестов на коронавирус в день
Тегеран, 20 апреля, ИРНА – В первые дни распространения коронавируса в Иране ежедневно делали…
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Дань уважения медицинским работникам
Военные иранской армии в провинции Голестан отдали дань уважения медицинским работникам за…
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В Иран прибыла партия медицинской помощи в размере $4 млн
В воскресенье в Иран прибыла партия медицинской помощи для борьбы с коронавирусом в размере…
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