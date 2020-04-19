Военные иранской армии в провинции Голестан отдали дань уважения медицинским работникам за борьбу с распространением коронавируса.
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Дань уважения медицинским работникам
Военные иранской армии в провинции Голестан отдали дань уважения медицинским работникам за…
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В Иран прибыла партия медицинской помощи в размере $4 млн
В воскресенье в Иран прибыла партия медицинской помощи для борьбы с коронавирусом в размере…
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В Иране защитные маски шьют в театрах
Из-за пандемии коронавируса во всем мире возник дефицит защитных масок. В Театральном зале…
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Иран имеет возможность экспортировать медицинские средства для борьбы с коронавирусом
Тегеран, 19 апреля. ИРНА — Иранские инновационные компании приобрели возможность экспортировать…
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Зариф: Иран будет экспортировать аппараты ИВЛ через нескольких месяцев
Тегеран, 19 апреля. ИРНА — Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф отверг предложение…
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ЕС выделит Ирану 10 млн евро на возобновление озера Хамун
Тегеран, 19 апреля. ИРНА — Европейский Союз и Программа развития ООН (ПРООН) предоставят Ирану…
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Иран бурит 5 скважин на месторождении Южный Парс
Тегеран, 19 апреля. ИРНА — Иран к средине июня начнет бурение 5-х скважин в 11-ой фазе газового…
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Иран вошел в число ведущих стран региона в производстве беспилотников
Тегеран, 19 апреля, ИРНА – Главнокомандующий Военно-воздушных сил Ирана генерал Азиз Насирзаде в…
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В иранском Йезде будет создана крупнейшая солнечная электростанция страны
Йезд, 19 апреля, ИРНА – Крупнейшая солнечная электростанция Ирана с иностранным капиталом будет…
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В Иране число случаев заражения коронавирусом превысило 82 тыс.
Тегеран, 18 апреля. ИРНА — Число случаев заражения коронавирусом в Иране возросло на 82211,…
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