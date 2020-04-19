19 апр. 2020 г., 22:34
Journalist ID: 2177
News Code: 83757201
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Дань уважения медицинским работникам

Военные иранской армии в провинции Голестан отдали дань уважения медицинским работникам за борьбу с распространением коронавируса.

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