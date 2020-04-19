19 апр. 2020 г., 22:23
Journalist ID: 2177
News Code: 83757191
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В Иран прибыла партия медицинской помощи в размере $4 млн

В воскресенье в Иран прибыла партия медицинской помощи для борьбы с коронавирусом в размере $4 млн при участии главы Организации спасения и помощи иранского Красного полумесяца Мортезы Салими и Представителя ВПП в Иране Негара Герами.

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