19 апр. 2020 г., 22:08
Journalist ID: 2177
News Code: 83757179
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В Иране защитные маски шьют в театрах

Из-за пандемии коронавируса во всем мире возник дефицит защитных масок. В Театральном зале Хафиз в Тегеране маски шьют сотрудники театральных мастерских.

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