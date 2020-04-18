18 апр. 2020 г., 23:32
Journalist ID: 2388
News Code: 83755846
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18 апреля в Иране названо Днем лабораторных наук

18 апреля, День лабораторных наук, является годовщиной памяти мудреца Исмаила Джорджани, основателя лабораторных наук. Этот мудрец является одним из первых иранских ученых.

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