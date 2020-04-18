18 апреля, День лабораторных наук, является годовщиной памяти мудреца Исмаила Джорджани, основателя лабораторных наук. Этот мудрец является одним из первых иранских ученых.
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Иран: SWIFT покупки тест-системы на коронавирус было отменено под предлогом санкций
Тегеран, 18 апреля, ИРНА - Глава департамента по связям с общественностью министерства здравоохранен…
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18 апреля в Иране названо Днем лабораторных наук
18 апреля, День лабораторных наук, является годовщиной памяти мудреца Исмаила Джорджани, основателя…
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Экспорт крупных производителей стали Ирана вырос на 27 процентов
Тегеран, 18 апреля, ИРНА - Экспорт основных производителей стали Ирана в 2019 году составил…
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Тегеран, 18 апреля, ИРНА - Международный департамент технологий и инноваций в Университете…
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Тегеран, 18 апреля, ИРНА – Иранская тест-система для определения пневмонии коронавируса COVID-19…
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Казем Джалали поздравил христиан с Пасхой и началом Рамадана мусульманам России
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