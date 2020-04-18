Порт Чабахар с возможностью разгрузки и погрузки восеми с половиной миллионов тонн товаров в год стал новым пунктом назначения для ввоза основных товаров, так что теперь движение и швартовка судов, перевозящих все виды основных товаров, в ежедневном режиме выполняется.
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Порт Чабахар, новое направление для основных товаров
Порт Чабахар с возможностью разгрузки и погрузки восеми с половиной миллионов тонн товаров…
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В Иране представили 6 новых продуктов для борьбы с коронавирусом
Тегеран, 18 апреля, ИРНА - Международный департамент технологий и инноваций в Университете…
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Объем иностранной инвестиции в области промышленности Ирана составил 854 млн. долларов в прошлом году
Тегеран, 18 апреля, ИРНА – 82 предприятия в областях промышленности, рудников и торговли с…
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Иран бесплатно представит тест-систему для определения COVID-19
Тегеран, 18 апреля, ИРНА – Иранская тест-система для определения пневмонии коронавируса COVID-19…
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Казем Джалали поздравил христиан с Пасхой и началом Рамадана мусульманам России
Москва, 18 апреля, ИРНА - В видеообращении Посол Исламской Республики Иран в Российской Федерации…
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Производство концентрата железной руды в Иране достигло более 47,3 млн тонн
Тегеран, 18 апреля, ИРНА - Статистика производительности крупных подразделений горнодобывающей…
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В Иране число случаев выздоровления от коронавируса превысило 55 тыс. человек
Тегеран, 18 апреля. ИРНА — Число случаев заражения коронавирусом в Иране возросло на 80868,…
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Боевые беспилотники собственного производства вошли в состав армии Ирана
Тегеран, 18 апреля, ИРНА – Боевые и многоцелевые беспилотники были представлены в армию Ирана…
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Доставка беспилотного боевого самолета в армию
Боевые и многоцелевые беспилотники были доставлены в армию Исламской Республики Иран в субботу…
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Сбор бурачника в иранском Голестане
Бурачник — род цветковых растений семейства Бурачниковые. Иногда род признают монотипным с…
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