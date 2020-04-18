18 апр. 2020 г., 18:36
Journalist ID: 2388
News Code: 83755676
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Порт Чабахар, новое направление для основных товаров

Порт Чабахар с возможностью разгрузки и погрузки восеми с половиной миллионов тонн товаров в год стал новым пунктом назначения для ввоза основных товаров, так что теперь движение и швартовка судов, перевозящих все виды основных товаров, в ежедневном режиме выполняется.

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