Порт Чабахар, новое направление для основных товаров

Порт Чабахар с возможностью разгрузки и погрузки восеми с половиной миллионов тонн товаров в год стал новым пунктом назначения для ввоза основных товаров, так что теперь движение и швартовка судов, перевозящих все виды основных товаров, в ежедневном режиме выполняется.