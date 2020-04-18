18 апр. 2020 г., 14:03
Journalist ID: 2388
News Code: 83755274
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Доставка беспилотного боевого самолета в армию

Боевые и многоцелевые беспилотники были доставлены в армию Исламской Республики Иран в субботу в присутствии министра обороны и поддержки вооруженных сил генерала Амира Хатами.

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