18 апр. 2020 г., 14:00
Journalist ID: 2388
News Code: 83755268
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Сбор бурачника в иранском Голестане

Бурачник — род цветковых растений семейства Бурачниковые. Иногда род признают монотипным с единственным видом — бурачник лекарственный, однолетним травянистым растением. По другим сведениям, согласно данным сайта The Plant List, род включает пять видов.

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