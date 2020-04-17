17 апр. 2020 г., 17:50
Journalist ID: 2388
News Code: 83754312
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Армейский "парад" в городах Ирана

В 1979 году имам Хомейни, великий основатель исламской революции, назвал 17 апреля «Днем армии». Со того дня ежегодно проходит парад в иранских городах.

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