17 апр. 2020 г., 14:44
Journalist ID: 2388
News Code: 83754198
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Весенняя природа Равансара, Керманшах

На фотографиях изображены прекрасная весенняя природа высот и равнин города Равансар, на западе Ирана.

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