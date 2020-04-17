قلعه ایرج پیشوا، بزرگترین قلعه خشتی جهان

-
Весенняя природа Равансара, Керманшах
На фотографиях изображены прекрасная весенняя природа высот и равнин города Равансар, на западе…
-
-
Коронавирус убил еще 89 других человек в Иране
Тегеран, 17 апреля, ИРНА - Число случаев заражения коронавирусом в Иране возросло на 79494,…
-
Рухани: иранская армия является символом поддержки нации и национальных интересов
Тегеран, 17 апреля, ИРНА - Президент Исламской Республики Иран Хасан Рухани подчеркнул, что…
-
Иран стал первым вице-президентом Группы G-24 МВФ
Тегеран, 17 апреля, ИРНА - Исламская Республика Иран стала первым вице-президентом Группы G-24…
-
Военный парад армии прошел по всему Ирану
Тегеран, 17 апреля, ИРНА - Церемония «парад службы» иранской армии под лозунгом «Защитники…
-
Рухани назвал армию защитником Ирана
Тегеран, 17 апреля, ИРНА - Армия является защитным щитом Ирана в войне и мире, в тяжелой и…
-
Башня Азади в Тегеране покраснела
Тегеран, 17 апреля, ИРНА - Историческая Башня Азади покраснела вчера вечером по случаю Всемирного…
-
Зариф прокомментировал присутствие США в регионе
Тегеран, 17 апреля, ИРНА - «Персидский залив носил одно и то же имя за последние 2000 лет до…
-
Your Comment