16 апр. 2020 г., 19:08
Journalist ID: 2388
News Code: 83753621
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Переполнение плотины Шахид Раджаи в Сари

Плотина Шахид Раджаи Сари, переполненная через 6 лет в прошлом году, сегодня снова переполнилась из-за недавних дождей.

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