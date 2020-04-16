Плотина Шахид Раджаи Сари, переполненная через 6 лет в прошлом году, сегодня снова переполнилась из-за недавних дождей.
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Экспорт губчатого железа из Ирана вырос на 86 процентов
Тегеран, 16 апреля, ИРНА - Экспорт губчатого железа за первые 11 месяцев 2019 года вырос на…
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Россия сделала акцент на продолжающихся усилиях по снятию санкций с Ирана
Москва, 16 апреля, ИРНА - Говоря об усилиях России по отмене односторонних санкций в отношении…
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Замминистра энергетики: мощность электростанции в Иране достигла 83 500 мегаватт
Тегеран, 16 апреля, ИРНА - Заместитель министра энергетики Хомаюн Хаэри сказал, что мощность…
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Переполнение плотины Шахид Раджаи в Сари
Плотина Шахид Раджаи Сари, переполненная через 6 лет в прошлом году, сегодня снова переполнилась…
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Выдающийся иракский мулла призвал мировых ученых выступить против санкций против Ирана
Багдад, 16 апреля, ИРНА - Глава комитета улемов при кабинете министров Ирака шейх Халед аль-Мулла…
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Мазандаран заработал 2 млн. долларов на туристах
Сари, 16 апреля, ИРНА - Генеральный директор по культурному наследию, ремеслам и туризму Мазандарана…
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Посол Ирана подчеркнул необходимость укрепления экономического сотрудничества с Туркменистаном
Мешхед, 16 апреля, ИРНА - Посол Ирана в Туркменистане Голамаббас Арбаб Халес подчеркнул необходимост…
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Торжественное открытие проектов в области водоснабжения и электроэнергетики в провинции Тегеран
Президентом Ирана Хасаном Рухани были открыты четыре крупных проекта в области водоснабжения…
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Мечеть Тарихане стала самой посещаемой иностранными туристами в Дамгане
Семнан, 16 апреля, ИРНА - Глава Департамента культурного наследия, ремесел и туризма города…
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Зариф: Иран и Китай осудили незаконные санкции США
Тегеран, 16 апреля, ИРНА - В своем сообщении в Twitter в четверг министр иностранных дел Исламской…
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