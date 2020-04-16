16 апр. 2020 г., 16:56
Journalist ID: 2388
News Code: 83753505
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Торжественное открытие проектов в области водоснабжения и электроэнергетики в провинции Тегеран

Президентом Ирана Хасаном Рухани были открыты четыре крупных проекта в области водоснабжения и электроснабжения с инвестициями более двух тысяч миллиардов туманов в провинции Тегеран.

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