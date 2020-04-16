شکوفه های طلایی سنجد در خور و بیابانک

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В Бушере обнаружен каменный столб эпохи Ахеменидов
Бушер, 16 апреля, ИРНА - Командующий Бушерским отделом по сохранению культурного наследия Аболхамид…
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В Иране объявили, что объем экспорта меди достиг одного млрд долларов
Керман, 16 апреля, ИРНА - Заместитель министра промышленности, рудников и торговли Ирана Ходадад…
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Экспорт живого поголовья скота в Иране увеличится на 10 млн.
Ахваз, 15 апреля, ИРНА - Глава совета по обеспечению животноводства Ирана Мансур Пуриян предсказал,…
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Посол Швейцарии в Иране высоко оценил деятельность Красного Полумесяца Ирана в борьбе с коронавирусом
Тегеран, 15 апреля, ИРНА - Посол Швейцарии в Иране Маркус Ляйтнер высоко оценил деятельность…
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Весна в саду Наранджестан и дворце Гавам
В «Апельсиновом саду» или саду Наранджестан наступила настоящая весна. Сад и дворец были созданы…
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Аракчи провел телефонный разговор с азербайджанским коллегой
Тегеран, 15 апреля. ИРНА — Замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи провел телефонный разговор с азербайджанс…
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Вратарь сборной Ирана получил звание героя Азиатского чемпионата мира
Тегеран, 15 апреля. ИРНА — Вратарь сборной Ирана Алиреза Бейранванд завоевал звание героя Азиатского…
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МИД Ирана назвал прекращение финансирования ВОЗ преступлением против человечества
Тегеран, 15 апреля. ИРНА — В самый неподходящий момент и разгар борьбы с глобальной катастрофой…
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Прекращение финансирования ВОЗ позорно для США, заявил Зариф
Тегеран, 15 апреля. ИРНА — Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал прекращение…
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