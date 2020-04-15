15 апр. 2020 г., 22:18
Journalist ID: 2177
News Code: 83752679
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Весна в саду Наранджестан и дворце Гавам

В «Апельсиновом саду» или саду Наранджестан наступила настоящая весна. Сад и дворец были созданы в 1879–1886 годах для губернского судьи провинции Фарс. Дворец Гавам — это и жилые помещения и помещения для приема гостей, связанные с жилыми помещениями подземным ходом.

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