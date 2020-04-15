15 апр. 2020 г., 18:29
Journalist ID: 2177
News Code: 83752494
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Туристический комплекс "Q" в дни коронавируса

Туристический комплекс "Q" расположенный в городе Хорамабд, административный центр провинции Лорестан на западе Ирана закрыли из-за вспышки пандемии коронавируса.

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