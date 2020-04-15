15 апр. 2020 г., 18:19
Journalist ID: 2177
News Code: 83752477
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Тепличное хозяйство в иранском Ардебиле

В провинции Ардебиль на северо-западе Ирана активно развивается тепличное хозяйство.

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