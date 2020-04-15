В среду прошло пленарное заседание парламента (Меджлиса Ирана) под председательством вице-спикера Масуда Пезешкиана.
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Прекращение финансирования ВОЗ позорно для США, заявил Зариф
Тегеран, 15 апреля. ИРНА — Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал прекращение…
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Туристический комплекс "Q" в дни коронавируса
Туристический комплекс "Q" расположенный в городе Хорамабд, административный центр провинции…
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Перерабатывающая мощность НПЗ «Звезда Персидского залива» увеличится на 60 тыс. баррелей в день
Тегеран, 15 апреля, ИРНА – Перерабатывающая мощность НПЗ «Звезда Персидского залива» с 420…
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Тепличное хозяйство в иранском Ардебиле
В провинции Ардебиль на северо-западе Ирана активно развивается тепличное хозяйство.
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Пленарное заседание парламента Ирана
В среду прошло пленарное заседание парламента (Меджлиса Ирана) под председательством вице-спикера…
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В Иране представлен аппарат по дистанционному обнаружению коронавируса
Тегеран, 15 апреля. ИРНА — Командующий Корпусом стражей Исламской революции (КСИР) Ирана Хосейн…
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В Иране будет запущено 18 проектов в горнодобывающей отрасли
Тегеран, 15 апреля. ИРНА — В текущем году иранского календарного года (начался 20 марта 2020…
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Отмена санкций США помогает Ирану бороться с коронавирусом
Баку, 15 апреля, ИРНА – Снятие жестких санкций США с Ирана помогает Ирану бороться с коронавирусом…
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Министр нефти Ирана сообщил об открытии 17 новых нефтехимических заводов в текущем году
Тегеран, 15 апреля, ИРНА – Министр нефти Ирана Бижан Зангане назвал одним из приоритетов нефтяной…
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В Иране число случаев выздоровления от коронавируса превысило 49 тыс. человек
Тегеран, 15 апреля. ИРНА — Число случаев заражения коронавирусом в Иране возросло на 76389,…
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