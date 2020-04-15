15 апр. 2020 г., 18:06
Journalist ID: 2177
News Code: 83752461
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Пленарное заседание парламента Ирана

В среду прошло пленарное заседание парламента (Меджлиса Ирана) под председательством вице-спикера Масуда Пезешкиана.

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