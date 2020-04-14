14 апр. 2020 г., 22:53
Journalist ID: 2177
News Code: 83751283
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Река Лар близ города Захедан

Река Лар расположена в 15-20 км к северо-западу от города Захедан на юго-востоке Ирана на границе с Пакистаном.

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