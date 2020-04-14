Река Лар расположена в 15-20 км к северо-западу от города Захедан на юго-востоке Ирана на границе с Пакистаном.
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Дистанционные курсы русского языка для иранских студентов открыли в вузе Северной Осетии
Москва, 14 апреля. ИРНА — Северо-Осетинский государственный университет им. К.Л. Хетагурова…
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Река Лар близ города Захедан
Река Лар расположена в 15-20 км к северо-западу от города Захедан на юго-востоке Ирана на границе…
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В Минздраве Ирана сообщили о снижении количества новых зараженных коронавирусом
Тегеран, 14 апреля. ИРНА — В 16 из 31 провинции Ирана снизилось количество новых заражений…
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Мэры Тегерана Сеула обсудили борьбу с коронавирусом
Тегеран, 14 апреля. ИРНА — Мэр Тегерана Пируз Ханачи встретился с мэром Сеула Парком Воном…
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Иранская футзалистка присоединилась к кампании АФК по борьбе с COVİD-19
Тегеран, 14 апреля. ИРНА — Футзалистка женской сборной Ирана по мини-футболу Фереште Карими…
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В Иране открылась крупнейшая на юго-западе Азии фабрика по производству масок
Во вторник, 14 апреля в городе Карадж открылась крупнейшая на юго-западе Азии фабрика по производств…
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Площадь Нагше-Джахан в дни коронавируса
Площадь Нагш-е Джахан, официально известна как площадь Имама, расположена в центре города Исфахан.…
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Весна в Систан и Балучистане
Недавние осадки способствовали резкому увеличению производства зерна в провинции Систан и Балучестан…
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Сербия: Иран успешно преодолеет коронавирус
Белград, 14 апреля. ИРНА — Спикер сербского парламента (Народной скупщины) Майя Гойкович в…
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Генконсул Ирана в Нахичевани обсудил с министром здравоохранения автономии обстановку с коронавирусом
Баку, 14 апреля. ИРНА — Генеральный консул Ирана в Нахичеванской Автономной Республике Ахмад…
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