14 апр. 2020 г., 19:45
Journalist ID: 2177
News Code: 83751163
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В Иране открылась крупнейшая на юго-западе Азии фабрика по производству масок

Во вторник, 14 апреля в городе Карадж открылась крупнейшая на юго-западе Азии фабрика по производству масок.

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