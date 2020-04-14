14 апр. 2020 г., 19:33
Journalist ID: 2177
News Code: 83751152
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Площадь Нагше-Джахан в дни коронавируса

Площадь Нагш-е Джахан, официально известна как площадь Имама, расположена в центре города Исфахан. Нагше-Джахан — вторая по величине историческая площадь в мире,

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