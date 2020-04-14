14 апр. 2020 г., 19:25
Journalist ID: 2177
News Code: 83751144
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Весна в Систан и Балучистане

Недавние осадки способствовали резкому увеличению производства зерна в провинции Систан и Балучестан на юго-востоке Ирана.

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