13 апр. 2020 г., 10:54
Journalist ID: 2388
News Code: 83748888
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Закрытие сезона рыбалки костистых рыб в Каспийском море

Срок рыбалки костистых рыб в провинции Гилян, который начался 12 сентября прошлого года, закончился в воскресенье.

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