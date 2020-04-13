13 апр. 2020 г., 10:47
Journalist ID: 2388
News Code: 83748872
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Цветения миндальных деревьев

Красота весны проявляется в расцвете миндальных деревье. На фотографиях показывается Цветение деревьев в Санандаже, на западе Иране. Фотограф: Мослех Пирхазраниян.

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