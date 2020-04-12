12 апр. 2020 г., 16:34
Journalist ID: 2388
News Code: 83748118
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Дезинфекция городских поездов Тегерана

Дезинфекция городских поездов Тегерана была проведена в воскресенье сотрудниками метро.

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