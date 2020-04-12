12 апр. 2020 г., 08:49
Journalist ID: 2388
News Code: 83747202
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Сад Эрам во время вспышки коронавируса

Сад Эрам — декоративный персидский сад в Ширазе (Иран). Современный вид приобрёл в XIX веке, но инфраструктура, по-видимому, заложена в XVIII веке, когда этот объект описывался европейскими путешественниками как «Сад шаха». Сад Эрам является частью объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО, известного под общим названием «Персидские сады».

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