11 апр. 2020 г., 20:56
Journalist ID: 2177
News Code: 83746975
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Дезинфекция международного аэропорта Мешхеда

С начала вспышки коронавируса в Иране в Мешхедском международном аэропорту непрерывно проводится дезинфекция терминалов, самолетов и транспортных средств.

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