С начала вспышки коронавируса в Иране в Мешхедском международном аэропорту непрерывно проводится дезинфекция терминалов, самолетов и транспортных средств.
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Иран ожидает, что в мире поддержат петицию об отмене санкций США
Москва, 11 апреля. ИРНА — Руководство Ирана рассчитывает, что мировое сообщество поддержит…
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Дезинфекция международного аэропорта Мешхеда
С начала вспышки коронавируса в Иране в Мешхедском международном аэропорту непрерывно проводится…
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Иранский учитель подарил медсестрам свою золотую медаль Чемпионата мира по волейболу сидя
Тегеран, 11 апреля. ИРНА — Иранский учитель подарил свою золотую медаль Чемпионата мира по…
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В Иране запустят 40 новых производственной линии масок
Карадж, 11 апреля. ИРНА — В течение следующих 20 дней к производственным мощностям страны будут…
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Иранские фильмы будут показаны в США
Тегеран, 11 апреля, ИРНА – Короткометражный фильм «Дополнительный соус» и картина «Четырнадцатый…
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Более 1 млн. человек пересекали границу Ирана с Азербайджаном в минувшем году
Тебриз, 11 апреля, ИРНА – Более 1,300 млн. человек пересекали пограничные переходы «Джульфа»…
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В Иране открылась первая линия по производству наборов для серологической диагностики коронавируса
Карадж, 11 апреля. ИРНА — Первая производственная линия по производству наборов для серологической…
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Газета «Иран» распространилась в упаковках с перчатками
Тегеран, 11 апреля, ИРНА – Газета «Иран» сегодня в субботу распространилась в упакованном виде…
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Число жертв коронавируса в Иране достигло 4357 человека
Тегеран, 11 апреля. ИРНА — Число случаев заражения коронавирусом в Иране возросло на 70029,…
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Американский сенатор призвала Трампа поддержать предоставление Ирану займа для борьбы с коронавирусом
Тегеран, 11 апреля, ИРНА – Американский сенатор Дайэнн Файнстайн призвала президента США Дональда…
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