9 апр. 2020 г., 11:19
Journalist ID: 2388
News Code: 83744494
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Иллюминация башни Азади в Тегеране

Историческая башня Тегерана Азади была освещена вчера в знак национального праздника.

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