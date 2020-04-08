8 апр. 2020 г., 14:52
Journalist ID: 2388
News Code: 83743736
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Весенний снегопад в иранском Боджнурде

Сегодня 8 апреля снег покрыл Боджнурд в Серверном Хорасане. Фотограф: Вахид Хадеми

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