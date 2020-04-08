8 апр. 2020 г., 08:09
Journalist ID: 2388
News Code: 83742948
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Вспышка коронавируса и его влияние на рынок цветов и растений Исфахана

Распространенность коронавируса (вирус COVID-19) также повлиял на рынок цветов и растений иранского Исфахана в эти дни. Фотограф: Захра Багебан

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