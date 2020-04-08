8 апр. 2020 г., 08:01
Journalist ID: 2388
News Code: 83742947
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Онлайн-концерт иранского певца во время вспышки коронавируса

Концерт Сины Сарлака и его группы во вторник вечером прошел для фанатов и всех соотечественников, которые решили остаться дома, чтобы оставаться здоровыми во время вспышки коронавируса, в телебашне Милад, Тегеран, без зрителей перед пустыми местами.

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