Онлайн-концерт иранского певца во время вспышки коронавируса

Концерт Сины Сарлака и его группы во вторник вечером прошел для фанатов и всех соотечественников, которые решили остаться дома, чтобы оставаться здоровыми во время вспышки коронавируса, в телебашне Милад, Тегеран, без зрителей перед пустыми местами.
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