Онлайн-концерт иранского певца во время вспышки коронавируса

Концерт Сины Сарлака и его группы во вторник вечером прошел для фанатов и всех соотечественников, которые решили остаться дома, чтобы оставаться здоровыми во время вспышки коронавируса, в телебашне Милад, Тегеран, без зрителей перед пустыми местами.