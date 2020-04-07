7 апр. 2020 г., 21:35
Journalist ID: 2177
News Code: 83742750
0 Persons

Джахангири открыл предприятие по производству медицинских масок

Первый вице-президент Ирана Эсхак Джахангири во вторник открыл линию по выпуску медицинских масок и в городе Робаткарим на юго-западе провинции Тегеран.

Your Comment

You are replying to: .
1 + 3 =