7 апр. 2020 г., 14:07
Journalist ID: 2177
News Code: 83742161
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Фестиваль тюльпанов в городе Мешхед

Парад тюльпанов — традиционная ежегодная выставка в саду "Лялех" в городе Мешхед.

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