Лагуна Дарге-Санги распаложена в 20 км от города Нагаде в провинции Западный Азербайджан. Общая площадь лагуны составляет 2100 га и находится на высоте около 1280 метров над уровнем моря.
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Лагуна Дарге-Санги на западе Ирана
Лагуна Дарге-Санги распаложена в 20 км от города Нагаде в провинции Западный Азербайджан. Общая…
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ЕС призвал снять с Ирана санкции, мешающие получению медпомощи
Тегеран, 6 апреля. ИРНА — Евросоюз призывает другие страны снять с Сирии, Венесуэлы, Ирана…
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В Беларуси запустили акцию поддержки Ирана
Тегеран, 6 апреля. ИРНА — По инициативе Министерства иностранных дел Беларуси на базе Национальной…
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Рухани назвал запуск INSTEX положительным, но недостаточным
Тегеран, 6 апреля. ИРНА — Президент Ирана Хасан Руханаи назвал запуск механизма INSTEX положительным…
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Южная Корея направит в Иран гуманитарную помощь на $2 млн
Тегеран, 6 апреля. ИРНА — Граждане Южной Кореи направит в Иран партию медицинских средств на…
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Бывшие мировые лидеры призвали США снять с Ирана санкции
Лондон, 6 апреля. ИРНА — Бывшие мировые лидеры, в том числе 24 дипломата и высокопоставленных…
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Иран назвал нечеловеческими санкции США против иранского народа
Тегеран, 6 апреля. ИРНА — Председатель Организации по культуре и исламским связям Ирана Абузар…
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Духовная семинария в Куме выразила готовность к научному сотрудничеству с ИСЕСКО
Кум, 6 апреля, ИРНА – Директор духовных семинарий в Куме аятолла Алиреза Арафи выразила готовность…
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«Селфи с демократией» из Ирана номинирован на американском кинофестивале за лучший фильм
Тегеран, 6 апреля, ИРНА – Фильм «Селфи с демократией» из Ирана номинирован на премию за лучший…
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В Иране арестованы несколько человек в связи с крушением украинского самолета
Тегеран, 6 апреля, ИРНА – Проинформированный источник в судебной организации ВС ИРИ сообщил…
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