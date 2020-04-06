6 апр. 2020 г., 22:41
Journalist ID: 2177
News Code: 83741362
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Лагуна Дарге-Санги на западе Ирана

Лагуна Дарге-Санги распаложена в 20 км от города Нагаде в провинции Западный Азербайджан. Общая площадь лагуны составляет 2100 га и находится на высоте около 1280 метров над уровнем моря.

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