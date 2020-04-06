6 апр. 2020 г., 13:28
Journalist ID: 2177
News Code: 83740669
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На юго-востоке Ирана началась уборка урожая пшеницы

На полях провинции Систан и Балучестан на юго-востоке Ирана стартовала уборка урожая пшеницы.

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