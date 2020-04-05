5 апр. 2020 г., 18:21
Journalist ID: 2388
News Code: 83739805
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Глава штаба борьбы с коронавирусом посетил мобильную больницу Тегерана

В воскресенье д-р Алиреза Зали, командующий операциями по лечению коронарных заболеваний в Тегеране, посетила мобильную больницу вместимостью 500 коек.

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