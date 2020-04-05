5 апр. 2020 г., 18:19
Journalist ID: 2388
News Code: 83739803
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Визит президента на выставку достижений страны в борьбе с коронвирусом

В воскресенье президент Ирана Хасан Рухани посетил выставку достижений и научно-технической продукции страны по борьбе коронавирусом в Тегеране.

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