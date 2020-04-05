5 апр. 2020 г., 13:50
Journalist ID: 2074
News Code: 83739407
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Заседание Национального штаба по борьбе с коронавирусом

Заседание Национального штаба по борьбе с коронавирусом состоялось в воскресенье под председательством президента Хасана Рухани во дворце Саадабад, Тегеран, Иран.

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