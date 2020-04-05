Заседание Национального штаба по борьбе с коронавирусом состоялось в воскресенье под председательством президента Хасана Рухани во дворце Саадабад, Тегеран, Иран.
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Коронавирус убил еще 151 человека за последние сутки
Тегеран, 5 апреля, ИРНА – Число заразившихся коронавирусом в Иране достигло 58 226 человек,…
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В Иране ожидают производство 14 млн. тонн пшеницы в этом году
Тегеран, 5 апреля, ИРНА - Ожидается, что в этом году в Иране будет произведено 14 млн. тонн…
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Афганистан поблагодарил Иран за бесплатное лечение афганских иммигрантов
Кабул, 5 апреля, ИРНА – Афганские власти поблагодарили Иран за бесплатные медицинские услуги,…
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В Иране впервые произведено медное кольцо диаметром 2,5 м
Боджнурд, 5 апреля, ИРНА – Впервые иранские ремесленники произвели медное кольцо диаметром…
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Заседание Национального штаба по борьбе с коронавирусом
Заседание Национального штаба по борьбе с коронавирусом состоялось в воскресенье под председательств…
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В Иране выздоровело большое число пожилых людей, заразившихся коронавирусом
Кум, 5 апреля, ИРНА – Старый мужчина в возрасте 106 лет, заразившийся коронавирусом, выздоровел…
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Посол Ирана сообщил о помощи Пекина Тегерану в борьбе с коронавирусом
Пекин, 5 апреля, ИРНА - Посол Исламской Республики Иран в Китае Мохаммад Кешаварзаде опубликовал…
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Самоотверженность хамаданских врачей против коронавируса стала глобальной
Хамадан, 5 апреля, ИРНА - Итальянский профессиональный футбольный клуб «Рома» опубликовал имена…
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Россия призвала Генерального секретаря ООН удвоить свои усилия по отмене санкций США против Ирана
Москва, 4 апреля, ИРНА - Российское министерство иностранных дел заявило, что сожалеет о том,…
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